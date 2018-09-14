Hırsızı aile boyu kovaladılar

Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesinde 7 kişi evlerinin satılık olduğunu, saçları dökük, zayıf, gözlerinin altı çökmüş bir kişinin gelerek evi satın almak istediğini, evi gezip gittikten sonra evdeki cep telefonunun olmadığını gördüklerini söyleyerek polise başvurdu. Şikayetçi kadınlardan biri ise polise kocası olmadığı için şahsın içeri girmesini istemediğini, buna rağmen zorla girerek duvarlara vurmaya başladığını, bağırarak konuştuğunu "Ev sağlam mı değil mi ona bakıyorum" dediğini anlattı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şikayet üzerine hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şahsın bisiklet ile gelip aile sokakta otururken eve girdiğini ve daha sonra koşarak çıkıp bisiklete binerek kaçtığını, daha sonra da aile bireylerinin kiminin otomobil ile kiminin ise yaya olarak şahsı kovaladığını belirledi.

Görüntüde, şahıs bisikletle ara sokaklara kaçarken peşinden kovalayan otomobilin ise hırsızı kaybettiği görülüyor.

Polis yaptığı incelemenin ardından zanlının Esef Belge (42) isimli şahıs olduğunu tespit etti. Polis zanlıyı evine operasyon yaparak yakaladı. Zanlıyı 7 şikayetçi de teşhis etti. Ancak şahıs, suçlamaları kabul etmeyerek o saatlerde çalıştığı iş yerinde olduğunu başka bir olayın saatinde ise hastanede olduğunu ileri sürdü.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Belge, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

