Hırsızı bulana 4 bin TL'lik telefonu hediye edecek| Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

Deliklitaş Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde bulunan cep telefonu bayisine gelen bir şahıs, çalışanlar diğer müşterilerle ilgilendiği sırada vitrindeki telefonları incelemeye başladı. Dükkanın yoğunluğundan faydalanan ve kimliği belirlenemeyen şahıs, çalışanların yoğunluğundan faydalanıp vitrinde bulunan ve piyasa değeri 3 bin 799 TL olan telefonu alarak hızla dükkandan ayrıldı. Durumu anlayan çalışanlar, güvenlik kameralarını incelediklerinde telefonun şapkalı bir şahıs tarafından çalındığını fark etti. Dükkan sahibi ise güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesaplarından yayınlayarak hırsızı yakalayana cihazı hediye edeceğini bildirdi. Telefonu çalınan işletmeci, 2 kişi olduklarını iddia ettiği hırsızların ceza almasını ve başkalarının canı yanmamasını istedikleri için böyle bir yola başvurduklarını aktardı.

"Cihazı çantaya atıp gittiler"

Başlarından geçen olayı anlatan cep telefonu bayisi çalışanı Bilal Uysal, "Başımıza talihsiz bir olay geldi. Saat 13.40 sıralarında personelimizin tekliğinden yararlanarak, 2 kişi içeri giriyor. Önce, dükkanın yoğunluğundan dolayı bir bakıyorlar içerisi yoğun, tek bir çalışan var. Ben de yoktum, teknik servise gitmiştim. Arkadaşımızın tek olmasından yararlanarak, biri oyalıyor, kılıfları, şarj aletlerini filan soruyor. Biri de o anda arkaya geçip vitrini açarak, Iphone 7 cihazı alıyor. Çantasına atıp gidiyor. Biz zaten kendi müşterilerimizin önüne 10 tane cihaz koyuyoruz, cihaz tanıtıyoruz. Müşterilerimiz bize, 'Cihazları sen kaldırabilirsin' diyor. Biz bu kadar güveniyoruz, ama bu kişiler bizim müşterimiz değil. Yabancı uyruklu zaten Türkçe’yi tam konuşamıyorlarmış. Aldılar cihazı çantaya atıp gittiler" dedi.

"Telefonu ya da çalanı getirene cihazı hediye edeceğiz"

Durumu polis ekiplerine bildirdiklerini ve şikayetçi olduklarını aktaran Uysal, telefonu hediye edecek olmaları durumuna ise, "Telefon açıldığı an bulunacak, ama biz maddiyatta değiliz işin gerçeği. İnternet sayfasında da paylaştık, her yerden paylaştık. Telefonu bulan ya da satın alan esnaf ağabeylerimize, arkadaşlarımıza dedik ki, ‘Telefonu getirirseniz, o getiren kişiye telefonu biz hediye edeceğiz. Vereceğiz onun olsun. Kendi kayıtlarımızı çektik, götürdük verdik. Bakalım bekliyoruz, inşallah kimse mağdur olmaz. Bizim canımız yandı, tamam yandı maddiyatta değiliz ama başkasının canı yanmasın. Bugün benim telefonum gider, başkasının arabası gidebilir, evi gidebilir, evine hırız girebilir, dükkanlarından altın çalınabilir. Biz halkımızdan ya da esnaf ağabeylerimizden tek istediğimiz, onlara satmaya gelirlerse, bize ulaşsınlar. Haber etsinler ya da polis tarafından yakalansın cezasını çeksinler. Bize sadece haber etsinler desinler yakalandı, cezaevine girdi ya da cezasını çekti. Biz rahatlarız yani, bugün belki şuanda başkasının canını yakıyor. Cihazın değeri 3 bin 750-4 bin TL civarında, sıfır kapalı kutuyu alıp gitmiş. Diyorum ya biz maddiyatta değiliz. Zaten sosyal medyada her yerden de paylaşıldı, oraya da yazdık. Telefonu birinden alırlarsa, internet üzerinden satabilirler, elden satabilirler zaten esnaf arkadaşların çoğu almaz çünkü faturası yok" ifadelerini kullandı.

Kadir Arslan - Mustafa Kaplan