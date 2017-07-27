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Hırsızı çaldığı televizyonlar ele verdi

Hırsızlık yapmak için girdiği evlerden televizyonları çalan hırsız son işinde titiz çalışma yapan Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Hırsızı çaldığı televizyonlar ele verdi

27 Temmuz 2017 09:17

Girdiği evlerden çeşitli eşyaları alırken bütün adreslerden televizyonları çalması ise dikkatlerden kaçmadı.
Edinilen bilgilere göre; Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Gasp büro amirliği ekipleri 4 Temmuz’da Nusrettin Mahallesi, 5 Temmuz’da Darıcı Mahallesi, 7 ve 8 Temmuz’da Kültür Mahallesinde bulunan iki farklı adreste meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Yaşanan Hırsızlık olaylarında çalınan eşyaların aynı olması üzerine ve özellikle televizyonların çalınması üzerine teknik takip başlatan ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan kamera incelemeleri ve teknik takip sonucunda ise hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelinin C.Ç. olduğu tespit edildi. Televizyon hırsızı C.Ç. Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonla kıskıvrak yakalandı. 700 TL para, 5 adet televizyon ve 3 adet tüfek çaldığı belirlenen C.Ç. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarıldı. C.Ç. adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ali Osman Çatana


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