Edinilen bilgiye göre, Hakan Emre Türkmen, bir süre önce evine girip televizyonunu çaldığını tespit ettiği hırsızlık zanlısını Ulucami Mahallesi, Abidinpaşa Caddesi'nde yakalayarak darp edip polisi aradı. Olay yerine gelen ekiplere de şahıstan şikayetçi olduğunu, televizyonunu çaldığını söyledi. Polis, zanlı Ahmet K.'yi emniyete götürdü.

Hırsızlık zanlısı, televizyonu çaldığını ve sattığını itiraf etti. Polis, televizyonu satın alan kişiden alıp sahibine teslim etti. Ahmet K., ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına küfreden zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Fatih Keçe

ADANA