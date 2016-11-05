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Hırsızı güvenlik kamerası yakalattı

Adana'da kepengini kesip minibüsün üzerine çıkarak içeri girdiği iş yerinden bozuk paraları ve cep telefonunu çalan zanlı, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı.

Hırsızı güvenlik kamerası yakalattı

05 Kasım 2016 11:09
Hırsızı güvenlik kamerası yakalattı - Tıkla İzle

Olay, Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi iş yerinin kepengini keserek iş yeri önündeki minibüsün üzerine çıkıp iş yerine girdi. Masa üzerindeki cep telefonunu ve bozuk paraları alan hırsız kaçtı. İş yeri sahibi sabah işe geldiğinde kepenginin kesik olduğunu ve cep telefonu iule bozuk paralarının çalındığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak Muhammet E. isimli zanlıyı Seyhan ilçesinde yakaladı. Polise ifade verdikten sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Fatih Keçe

Etiketler: adana


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