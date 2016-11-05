Olay, Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi iş yerinin kepengini keserek iş yeri önündeki minibüsün üzerine çıkıp iş yerine girdi. Masa üzerindeki cep telefonunu ve bozuk paraları alan hırsız kaçtı. İş yeri sahibi sabah işe geldiğinde kepenginin kesik olduğunu ve cep telefonu iule bozuk paralarının çalındığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak Muhammet E. isimli zanlıyı Seyhan ilçesinde yakaladı. Polise ifade verdikten sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fatih Keçe