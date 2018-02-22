Diğer
Kategoriler

Hırsızı silah çekip suçüstü yakaladı, polise teslim etti

Beyoğlu’nda bir eve giren hırsızları kameradan fark eden güvenlik görevlisi, silahını çekip hırsızlara müdahale etti. Neye uğradığını şaşıran hırsızlar koşarak kaçarken, görevli binaya tırmanan hırsızı ise yakalayarak polise teslim etti.

Hırsızı silah çekip suçüstü yakaladı, polise teslim etti

22 Şubat 2018 10:43
Hırsızı silah çekip suçüstü yakaladı, polise teslim etti - Tıkla İzle

Olay, 9 Şubat Cuma günü saat 04.10'da Beyoğlu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı cadde üzerinde daha önce de bir inşaata girerek hırsızlık yapan çete, bu kez hemen yanındaki bir binayı gözlerine kestirdi. Binanın önüne gelen 4 kişi çevreyi bir süre gözetledikten sonra hırsızlardan biri pencerelerdeki ferforjeleri merdiven olarak kullanarak en üst kata tırmandı. Diğer hırsızlar ise kendilerini güvenlik kameralarından izleyen apartman görevlisinden habersiz çevrede gözcülük yaptı. Bu esnada en üst kata tırmanan hırsız, içeriden aldığı televizyonu ip bağlayarak aşağıya indirmek istedi. Hırsızlar televizyonu aşağıya indirmek için plan yaptıkları esnada yan binada gece çalışan güvenlik görevlisi Rıdvan Karataş, silahını çekip hırsızlara doğru koşmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran hırsızlardan 3’ü koşarak kaçarken, eve tırmanan yaşı küçük hırsız ise yakalandı. Karataş, polisi arayarak zanlıyı polise teslim etti. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

“Koşup yakaladım, silahımı çektim ve birkaç el sıktım”
Hırsızları fark ederek yakalayan Rıdvan Karataş, “Ben gece apartmanda güvenlik olarak çalışıyorum. O esnada gözüm kameraya takıldı. Kameraya baktığımda 4 kişinin geldiğini gördüm. Hırsızlık yapacak şekilde yolu kesmeye başladılar. Bir baktım ki demirden biri yukarıya çıkmaya başladı. Sonra üst kata çıkarak pencereyi açıyor, ardından içeriye girdi. O esnada ben dışarıya çıktım ve hırsızlardan birini yakaladım ve polise teslim ettim. Koşup yakaladım, silahımı çektim ve birkaç el sıktım. Sonra çıkmaz sokakta biraz dövdüm. Olaydan 1 gün önce de hemen yanındaki inşaatı soydular. Evden televizyon çalıyorlardı, iple aşağıya indirmeye çalıştılar. O sırada ben engel oldum ve indiremediler. Hiç korkmadım. Çünkü üstlerinde bana zarar verecek bir şey olmadığını biliyordum, suçüstü yakaladım” dedi. 

Doğan Can Cesur
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç