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Hırsızı taktığı gözlük yakalattı

Adıyaman’da bir kuaför dükkanına giren hırsızı kullandığı gözlük yakalattı.

Hırsızı taktığı gözlük yakalattı

25 Ocak 2017 13:18
Hırsızı taktığı gözlük yakalattı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Saat Kulesi Kavşağında bulunan bir kuaför dükkanına giren kimliği belirsiz kişiler, iş yerinde bulunan yaklaşık 4 bin TL değerindeki malzemeleri çaldı. Bir süre sonra iş yerinin soyulduğunu fark eden iş yeri sahipleri polise haber verdi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri iş yeri güvenlik kameralarını inceleyen ekipler hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların birinin hırsızlık esnasında kullandığı gözlüğe odaklandı. Şahsın gözlüğü üzerinden çalışmaları yürüten ekipler şahsın kuaför dükkanının eski çalışanlarından olan S.Ç, olduğunu tespit etti. Şahsın kimliğini belirleyen ekipler, S.Ç., E.F.U. ve M.K.'nın ikametlerine baskın düzenledi. Şahıslar gözaltına alınırken, çalınan malzemeler de ele geçirildi. Yakalanan şahıslar sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Öte yandan, emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada güvenlik kameralarının oldukça önemli olduğu, bundan dolayı bütün esnafların güvenlik kamerası takmaları gerektiği vurgulandı.  

Cihan Kizir

Etiketler: Adıyaman, gözlük, hırsız


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