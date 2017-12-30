Hırsızı ziyarete geldiler, son hırsızlıklarını yaptılar

Geçtiğimiz Çarşamba günü İnönü Mahallesi 15 Şubat Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katındaki dairenin kapı kilidinin kırılması sonucu evden çok sayıda ziynet eşyası çalındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık ihbarının ardından bölgedeki kameralar başta olmak üzere eşkal ve diğer teknik detaylar üzerine titizlikle çalıştı. Önce hırsızların bindiği aracı tespit eden Asayiş Şube ekipleri, plakasını belirledikleri aracın istikametini tespit ederek tekrar Diyarbakır’a döneceğini değerlendirdi ve ilgili birimle irtibata geçerek zanlıları Diyarbakır yakınlarında aracın içerisinde kıskıvrak yakalattı.

Araçta yapılan aramada şahısların çaldığı ziynet eşyaları, kapı kilidini kırmak için kullanılan malzemeler ve hırsızlık esnasında kullandıkları kıyafetleri bulundu. Araç içerisindeki A.K, F.Ç, E.E ve H.Ç. isimli şüpheliler Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından bugün akşam saatlerinde Adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.K.’nin hırsızlık suçundan dolayı Gümüşhane Cezaevinde 24 yıllık cezasını çeken abisini ziyaret için Gümüşhane’ye geldiği öğrenildi. Yapılan araştırma sonucunda yakalanan şahısların benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu ve benzeri suçlara çeşitli zamanlarda farklı illerde karıştıkları da tespit edildi. Binaya giriş ve çıkışları güvenlik kamerasına takılan şüphelilerin soygundan sonra bina çıkışında ev sahibi ile karşılaştıkları da kameralara yansıdı.