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Hırsızın çaldığı bakır malzemeler satılamadan bulundu

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bir evden çalınan bakır malzemeler satılamadan polis ekiplerince bulundu.

Hırsızın çaldığı bakır malzemeler satılamadan bulundu

12 Kasım 2017 22:13

Hırsızlık olayı geçtiğimiz günlerde Kızılcahamam ilçesi İsmet Paşa Mahallesi’ndeki bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir evden bakır ev aletleri ve süs eşyaları çalan hırsızlar, çaldıkları eşyaları başka bir yerde saklandı. Malzemelerin saklandığı yerin adresine ulaşan polis ekipleri, adrese baskın düzenledi. Bakır malzemeleri ele geçiren polis, olay yerinde hırsız veya hırsızların izine rastlayamadı.

Çalınan bakır malzemeler sahibine teslim edilirken, polis tarafından çalışma başlatıldı. 

Uğur Demirbaş
 

 

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