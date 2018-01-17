Diğer
Kategoriler

Hırsızın rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti

İstanbul Halkalı’da bir dükkanın yol üzerinde bulunan klima dış ünitesini güpegündüz yerinden söken hırsızın rahatlığı kameralara yansıdı.

Hırsızın rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti

17 Ocak 2018 09:43
Hırsızın rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işlek bir cadde üzerinde bulunan bir mağazanın yol üzerinde bulunan klima dış ünitesini gözüne kestiren bir kişi, taşıma arabası ile dükkan önüne geldi. Yanında bulunan aletlerle hızlıca klimayı yerinden söken hırsız daha sonra klimayı arabaya yükleyip olay yerinden uzaklaşmak istedi. Birkaç adım attıktan sonra klimayı düşüren hırsız yoldan geçen araçlara aldırış etmeden yeniden klimayı arabaya yükleyerek kayıplara karıştı.

GÜPEGÜNDÜZ KLİMA HIRSIZLIĞI KAMERADA

Güpegündüz yaşanan klima hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın taşıma arabası dükkanın önünde duran klimanın yanına geldiği ve hortumunu söktüğü görülüyor. Daha sonrada tam gideceği sırda arabadan klimayı düşürdüğü görülüyor. Yoldan geçen araçlara aldırış etmeyen hırsızın rahat bir tavırla klimayı arabaya tekrar yükleyip olay yerinde uzaklaştığı görülüyor.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç