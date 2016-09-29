Olay, Bağcılar İstanbul Caddesinde bulunan restoranda dün sabah saat 09:00'da meydana geldi. Restorana giren hırsız, o sırada mutfakta yemek hazırlayan dükkan sahibi Necmettin Adıyaman'a seslenerek çorba istediğini söyledi. Daha sonra etrafa bakarak kasaya doğru ilerleyen hırsız, kasada gördüğü cep telefonunu alarak dükkandan çıktı. Hırsızın rahat ve umursamaz tavırları dikkat çekerken, durumdan habersiz olan dükkan sahibi mutfakta çorba hazırladı.

“Gündüz vakti elini kolunu sallayarak kasaya yöneliyor”

Hırsızın gündüz vakti elini kolunu sallayarak gelip cep telefonunu çalmasına şaşırdığını söyleyen dükkan sahibi Necmettin Adıyaman, “Hırsız sabah biz çalışırken geldi. Mutfakta çorba yapıyordum. O sırada saat 9.40'da hırsız gelmiş. Kasaya yönelmiş kasadan telefonu almış. O esnada hemen fark ettim. Daha sonra emniyeti aradım 10 dakika sonra burada oldular. Hemen adamı gösterdik. Yüzünü gösterdik. Bu hırsızları açığa çıkarsınlar. Esnaf çalışırken fark etmez. Emniyet müdürlüğü yakın, hemen gittim. Görüntüleri cd'ye çıkarıp verdim. Gerekeni yapacağız dediler. Hırsızlıklar çoğalmış bu çevrede bunlara bir önlem bulunması gerekiyor. Benim başıma geldi başkasının başına gelmesin. Esnaf arkadaşlar da şaşırdı. Gündüz vakti elini kolunu sallayarak kasaya yöneliyor. Esnafız yani mutfakta çalışıyoruz. Başka bir şeyde yapabilir yani bıçak çıkartabilir. Rica ediyorum emniyet müdürlüğünden yakalasınlar bu hırsızı. Bu şahıs daha önce de gelmişti. Sessizce içeriye girdi. 'Çorba var mı?' dedi. 'Yok' dedim gitti. Sonra yine geldi. Çorba var mı? Dedi. Var dedim baş dakika sonra gelirim dedi gitti. Birkaç kez böyle oldu ama telefonu çalana kadar hırsız olduğunu anlamadım” dedi.

“Yani arkadaş farketse bile o kadar rahat ki 'çorba var mı?' diyor”

Caddede bulunan başka bir dükkan sahibi Ümit Tolunay ise, “Önce bizim dükkanın önüne geldi. Sonra tekrar arkadaşın dükkanının önüne geri gitti. Galiba arkadaşta mutfakta çalıştığı için görmedi. Sessizce içeri girip telefonu aldığını kamerada gördük. Böyle kötü insanların yakalanmasını istiyoruz. Emniyette yakın bize arkadaşımız haber verdi. İnşallah bulurlar diyorum. Yani arkadaş farketse bile o kadar rahat ki 'çorba var mı?' diyor. Çok rahat tavırlarla bir haftadan beri gelip gediyormuş arkadaş. Emniyetin yardımcı olmasını bekliyoruz. İnşallah bulunur” diye konuştu.

Hırsızlık anı kamerada

Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hırsız önce dükkanın penceresinden içeriye bakıyor. Daha sonra dükkana giren hırsız etrafına bakarak kasaya gidiyor. Kasada gördüğü cep telefonunu alan hırsız dükkandan çıkıyor. Görüntülerde hırsızın rahat tavırları dikkat çekerken, bu sırada dükkan sahibinin mutfakta yemek yaptığı görülüyor.

Harun Basat