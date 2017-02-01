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Hırsızlar 2 tonluk çelik para kasasını sokak ortasında bırakıp kaçtı

Gaziantep'te hırsız ya da hırsızlar, marketten çaldıkları 2 tonluk çelik pasa kasasını taşıyamayınca sokak ortasında bırakarak kaçtı.

Hırsızlar 2 tonluk çelik para kasasını sokak ortasında bırakıp kaçtı

01 Şubat 2017 11:33
Hırsızlar 2 tonluk çelik para kasasını sokak ortasında bırakıp kaçtı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi'nde bir markete giren hırsız ya da hırsızlar, marketteki çelik kasayı çaldı. Yaklaşık 2 ton ağırlığındaki kasayı taşıyamayan hırsızlar, markette bulunan ve transpalet ismi verilen yük ve malzeme taşımakta kullanılan el aracını da çalarak, kasayı taşımaya çalıştı. Kasayı yaklaşık 500 metre taşıyabilen hırsız ya da hırsızlar, 60 Yıl Mahallesi'nde kasayı ve yük taşıma aracını da bırakarak kaçtı.
Hırsızlar kayıplara karışırken, sabah saatlerinde kasayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Nereden çalındığı bilinmeyen kasa ve aracı inceleyen polis ekipleri, kasanın bir marketten çalındığını tespit etti. Polis ekiplerinin taşımakta zorlandığı çelik kasa için çekici çağrıldı. Çekici yardımı ile kasa ve transpalet alınarak, sahibine teslim edildi.
Çevre mahalle ve sokaklardaki güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye alan polisler, hırsız ya da hırsızları bulmak için çalışma başlattı

Mehmet Bulut

 

Etiketler: Gaziantep


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