Hırsızlar 7 dakikada lastik dükkanını boşalttı

Olay, Kartal ilçesi Esentepe Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Lastik dükkanının önüne panelvan tipi minibüs ile gelen hırsızlar camı kırarak içeriye girdi. Daha sonra 7 dakika içeride kalan hırsızlar dükkandan 30 bin lira değerinde malzemeyi çalarak kaçtı.

Öte yandan, yaşanan hırsızlık anı ise dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde; şüphelilerin panelvan tipi araç ile dükkana geldikleri ve lastikleri çalarak kayıplara karıştıkları görülüyor. Polis yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili inceleme başlattı.

Murat Hazer

