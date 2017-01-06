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Hırsızlar aynı marketi 15 günde 3 kez soydu

Gaziantep İslahiye ilçesinde bir markete dadanan hırsız ya da hırsızlar, aynı marketi 15 günde 3 kez soydu.

Hırsızlar aynı marketi 15 günde 3 kez soydu

06 Ocak 2017 09:29
Hırsızlar aynı marketi 15 günde 3 kez soydu - Tıkla İzle

İslahiye Atatürk Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan Abdurrahman Taş'a ait markete dadanan hırsızlar, iş yerine 15 gün içerisinde 3 kez girdi. Son 7 yılda 9 kez soyulan marketin sahibi hırsızlardan bıkınca cama "Ey hırsız kardeş, el insaf. Artık yeter" yazan bir not astı. Son 3 hırsızlık olayında toplamda 5 bin TL'yi aşkın zararı olduğunu belirten Abdurrahman Taş, "15 gün içerisinde 3 kez iş yerime hırsız girdi. Hırsız ya da hırsızlar tekel ürünü ve para çaldılar. Son gelişlerinde ise meşrubat dolabını içerisindeki meyve suların aldılar. Toplamda 5 bin TL'lik zararım var. Sabah iş yerime geldiğimde kilitlerin kırık olduğunu ve iş yerinin açık olduğunu gördüm. Daha önceki hırsızlık olaylarında şikayetçi oldum, ancak son olaylarda şikayetçi olmadım çünkü diğer şikayetlerimde bir sonuç alamayınca son olayda şikayetçi olmadım" dedi.
Market sahibi Taş, 7 yıl içindeki 9 soygunun da Aralık ve Ocak aylarında meydana geldiğini belirtti.

Hırsıza seslendi
Taş, artık markete kamera da taktırdığını söyleyerek, hırsıza çağrıda bulundu. Taş, "Kış mevsiminde günü uyku ağır olduğunda çok rahat soygun yapılabiliyor. Yılda bir kez geliyordu ama bu yıl rekor oldu. Tam 3 kez girdiler. Çözüm olarak gizli kilit yaptım onuda açtılar. Artık güvenlik kamerası da taktırdım. Yeter artık, siz de bir işte çalışın, kimsenin ekmeğinde gözünüz olmasın. Kolay para kazanma yollarına girmesinler. Ben sabah erken kalkıp iş yerime geliyorum. Onlar da çalışsınlar emek hırsızlığı yapmasınlar" dedi.
Taş iş yeri camına da, "Ey hırsız kardeş el insaf yeter artık yeter" notunu yazdı.

Bekir Şentürk

 


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