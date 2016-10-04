Edinilen bilgiye göre, hırsız ya da hırsızlar ilk olarak Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi’nde park halindeki eski model bir aracı çaldı. Şikayet üzerine MOBESE kayıtlarından olayı inceleyen Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalınan otomobili Alaplı ilçesi çıkışındaki Tüneller mevkisinde terk edilmiş halde buldu. Şüphelilerin daha sonra Sakarya’nın Karasu ilçesi ile Düzce’nin Akçakoca ilçesinden de yine eski model iki otomobili çaldığı belirlendi. Hırsızlar Karasu ilçesinden çaldıkları otomobili ilçe dışında terk ederken, Akçakoca ilçesinden çalınan otomobilin izine ise henüz rastlanmadı. Hırsızların şebeke olabileceği ihtimali üzerinde duran Zonguldak, Düzce ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

Vedat Kılıç

ZONGULDAK