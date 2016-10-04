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Hırsızlar bir günde üç ilden 3 otomobili çaldı

Zonguldak, Sakarya ve Düzce illerinde aynı gün içerisinde 3 otomobili çalan hırsız ya da hırsızlar kayıplara karışırken, otomobillerden ikisi terk edilmiş halde bulundu.


04 Ekim 2016 19:39

Edinilen bilgiye göre, hırsız ya da hırsızlar ilk olarak Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi’nde park halindeki eski model bir aracı çaldı. Şikayet üzerine MOBESE kayıtlarından olayı inceleyen Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalınan otomobili Alaplı ilçesi çıkışındaki Tüneller mevkisinde terk edilmiş halde buldu. Şüphelilerin daha sonra Sakarya’nın Karasu ilçesi ile Düzce’nin Akçakoca ilçesinden de yine eski model iki otomobili çaldığı belirlendi. Hırsızlar Karasu ilçesinden çaldıkları otomobili ilçe dışında terk ederken, Akçakoca ilçesinden çalınan otomobilin izine ise henüz rastlanmadı. Hırsızların şebeke olabileceği ihtimali üzerinde duran Zonguldak, Düzce ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.


Vedat Kılıç

ZONGULDAK


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