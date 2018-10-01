Hırsızlar epilepsi hastası genci 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Olay, dün akşam Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Yunus Emre Caddesi Çiçekli Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, eve hırsızlık için giren şahıs, evde yalnız olan epilepsi hastası Ahmet Yusuf Öz (17) ile karşılaştı. Öz'ü karşısında gören hırsız panikle Öz'e bıçakla saldırdı. Kısa süreli boğuşmanın ardından Öz'e arş arda bıçak darbeleri vuran hırsız, 17 yaşındaki epilepsi hastası Ahmet Yusuf Öz'ü 17 bıçak darbesiyle öldürdü. Daha sonra hırsız evden birkaç eşyayı çalarak kayıplara karıştı.

Yıllardır torununa gözü gibi baktığını söyleyen dede Süleyman Akkaya, “Hasta çocuğumu evde bıraktım. Hırsızlık için girmişler. İki tane televizyon almışlar, bütün evi alt üst etmişler. Bıçakla 17 yerinden öldürmüşler. Nenesi ölü halde buluyor. 112 ekipleri geldi. Bıçak darbeleriyle ölmediği için torunumun damarlarını kestiklerini söyledi. 17 yaşında liseye gidiyordu. 17 yaşında bir çocuk bu şekilde bıçaklanır mı. Torunumun katilleri bulunsun" dedi.

Emrah Kuş

