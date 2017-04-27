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Hırsızlar et çaldıkları lokantayı ateşe verdi

Batman’da hırsızlar, gece saatlerinde girip et çaldıkları lokantayı, ateşe vererek kaçtı.

Hırsızlar et çaldıkları lokantayı ateşe verdi

27 Nisan 2017 12:51

Olay, merkez Pınarbaşı Mahallesi’nde bulunan bir lokantada, dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre hırsızlar, lokantanın arkasında bulunan küçük bir pencereden içeri girerek, etleri çalıp, güvenlik kameraları söktü. İş yerini alarmının çalması üzerine hırsızlar, lokantayı ateşe vererek, olay yerinden uzaklaştı. Yangın, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı. 

İş yeri sahibi Ramazan Ağalday, zanlıların elektrik kontağından yangın çıkmış süsü vermeye çalıştıklarını ileri sürerek, “Geldiğimizde itfaiye ekipleri buradaydı. Kapıları açtıktan sonra yangının elektrik kontağından çıktığını düşündük. İçeriyi biraz gezdikten sonra lokantanın arka kısmındaki küçük pencerenin açık olduğunu gördüm. Hırsız girdiğini düşündükten sonra kameralar baktım. Güvenlik kameralarımız yerinden sökülmüştü. Kayıtların bulunduğu sistemi de ateşe vermişler. Bunlar insan olsa böyle bir şey yapmazdı. Bunlar hırsızlık yapmaya değil lokantayı yakmaya gelmişler. 50 bin TL zararımız var. Dolaba baktığımızda dolaptaki etlerinde olmadığını gördük etleri de çalmışlar” dedi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Osman Arslan


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