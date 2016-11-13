Olay, Samsun'un Atakum ilçesinin Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan 18 yaşındaki Y.G., yanında 10 yaşındaki H.Y. adlı kız çocuğu ile birlikte S.M. (27) adlı kadının evinin ziline bastı. Açan olmayınca kapıyı açarak içeri girmek isteyen Y.G. ve H.Y.'yi fark eden ev sahibi S.M., yardım istedi. Panik içinde kaçmak isteyen Y.G. ve H.Y., Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındılar. H.Y., Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Y.G. ise Denizevleri Polis Merkezi'ne teslim edildi. 10 yaşındaki H.Y. polis tarafından ailesine teslim edilirken, sorgulanması tamamlanan Y.G. ise bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.