Hırsızlar girdikleri dairede ev sahibi ile karşılaştı

Bahçelievler'de artan hırsızlık olaylarına geçtiğimiz gün bir yenisi daha eklendi. Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Bahçelievler ilçesi Kocasinan Mahallesi'nde meydana geldi. Güpegündüz bir binaya girip kameralara el sallayarak bir dairenin kapısını zorlayan zanlılar içeri girdikleri esnada ev sahibi ile burun buruna geldi. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Pişkin hırsızlar güvenlik kameralarına el sallayarak binaya girdi

Güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınan o görüntülerde, bina önüne gelen hırsızlık zanlıları yaklaşık 10 saniye içerisinde dış kapıyı açıyor. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şahıslar el sallayarak binaya giriyor. Bir yandan elindeki telefonla oynayan şahıslardan biri bir yandan da çevre güvenliğini sağlıyor. O esnada 2 kişi ise daire kapısını zorlayarak kapıyı açıyor. Ev sahibi ile evin içinde karşılaşan şahıslar bir anda kaçmaya başlıyor. Binanın dış kapı kamerası tarafından da görüntülenen şahıslar dışarı çıktıktan hemen sonra ev sahibi de peşlerinden onları kovalıyor.

Binada yaşayan vatandaşlar son 15 gün içerisinde 5 hırsızlık girişimi olduğunu söyledi. Birinci olayda ikinci kata birbirlerinin omuzuna çıkarak giren hırsızlar ev sahibinin uyuduğu esnada evdeki bütün değerli eşyaları çalarak kayıplara karıştı. Diğer dört girişimde de daire sahipleri tarafından fark edilerek başarısız olan şahıslar halen yakalanamadı. Yaşanan hırsızlık olaylarına tepki gösteren mahalleli bölgedeki güvenlik tedbirlerinin arttırılması ve zanlıların bir an önce bulunmasını bekliyor.