Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Küsget Sanayi Sitesi C Bölgesi 14 Nolu Caddede bulunan bir endüstriyel elektrik otomasyon bakım yerine giren kimliği belirsiz hırsız ya da hırsızlar, bilgisayar, cep telefonları ve çeşitli malzemeleri çaldı. Bir hafta sonra aynı iş yerinin duvarını balyozla delerek giren hırsız ya da hırsızlar, içeride bulunan bakır tel, kasadaki paralar, çeşitli makineler ile içeride bağlı bulunan köpeği de alarak, kayıplara karıştı.

İlk hırsızlık olayından sonra çareyi kurt köpeği almakta bulduğunu belirten iş yeri sahibi Halil Gürsel, iş yerine bağladığı köpeğin de çözüm olmadığını ifade etti. Gürsel, ikinci kez soyulan iş yerine gittiğinde köpeğin de olmadığını gördüğünü söyleyerek, hırsızlara tepki gösterdi. İş yeri sahibi, daha önceki hırsızlık olayı nedeniyle iş yerinin demir kapılarını kaynak ve kilit sistemleri ile güçlendirdiklerini de söyledi.

Kapıdan giremeyen hırsızların ise iş yerinin duvarını balyozla kırarak içeri girdiğini belirten Gürsel, içerideki köpeğin de hırsızlara engel olamadığını kaydetti. Gürsel, "Daha önce 2 kez iş yerime girdiler. Bilgisayar ve çeşitli malzemeler çaldılar. Biz de bunun üzerine demir kapıya kaynak yaptık. Farklı kilit sistemleri monte ettik. Bir kaç gün önce de kurt köpeği satın aldım ve iş yerimin içerisine bağladım. Sabah iş yerimin yeniden soyulduğunu öğrenince, en azından köpeği alıp, aşılarını yaptırmak için iş yerine geldim. Baktım köpek de yok. köpeğe ben bile yaklaşmakta korkuyordum. Buralar dağılmış, köpekle boğuşmuş olabilirler. Bu kadar olur, ne yapacağımız şaşırdık" diye konuştu.

İş yerinden 2 ayrı soygunda yaklaşık 20 bin TL tutarında para, bilgisayar, telefon, makine, malzeme çalındığı öğrenildi.

Çevre iş yerlerindeki esnaflar da 10 gün içerisinde 8 farklı iş yerinin 14 kez soyulduğunu söyleyerek, polis ve yetkililerden yardım istedi.

Mehmet Bulut