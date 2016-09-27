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Hırsızlar hem motosikletini hem arabasını çaldı

Gaziantep'te güvenlik görevlisi olan Murat Adıgüzel’in 2 ay içerisinde önce motosikleti, sonra otomobili çalındı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlar hem motosikletini hem arabasını çaldı

27 Eylül 2016 10:37

Olay, Şehitkamil ilçesi, Merveşehir Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, son zamanlarda sık sık hırsızlık olaylarının yaşandığı mahallede yaşayan Murat Adıgüzel’in hem motosikleti hem otomobili çalındı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, kimliği tespit edilemeyen bir şahıs evin apartman bahçesine girerek park halindeki motosikleti düz kontak sistemi ile çalıştırarak uzaklaşıyor. Olaydan 2 ay sonra ise aynı güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde Adıgüzel’in bu kez 3 şahıs tarafından otomobili çalınıyor.

"Yetkililerden yardım bekliyoruz"
Yaşanan hırsızlık olaylarından dolayı geceleri uyuyamadıklarını belirten Murat Adıgüzel, eşi ile birlikte her gece belirli aralıklarla uyanıp kontrol etmelerine rağmen yine de hırsızların araçlarını çaldıklarını söyledi. Adıgüzel, "2 ay önce motosikletim çalındı, 5 gün önce de otomobilim çalındı. Güvenlik kameraları şahısları kaydetmişti. Polise başvurduk gelip gerekli incelemeyi yaptılar ancak ne motosikletimden ne de arabamdan bir haber çıkmadı halen. Hırsızlık olayları sürekli yaşanmaya başladı bu mahallede, geceleri uyuyamıyoruz. Ben mağdur oldum ve yetkililerden bu mağduriyetimin giderilmesini rica ediyorum" diye konuştu. 

Orhan Erkılıç

Etiketler: Gaziantep, hırsızlık, motosiklet


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