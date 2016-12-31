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Hırsızlar iş yerini 1 dakikada böyle soydu

Batman’da 6 iş yeri, yüzleri maskeli 4 hırsız tarafından soyuldu. Hırsızlık anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Hırsızlar iş yerini 1 dakikada böyle soydu

31 Aralık 2016 14:13
Hırsızlar iş yerini 1 dakikada böyle soydu - Tıkla İzle

Hırsızlık olayı, Gap Mahallesi 2505 Sokak'ta meydana geldi. Otomobille gelen 4 kişiden biri araçta beklerken 3 kişi ise iş yeri kapılarını kırarak içeri girdi. Şeref Cafe Oyun Salonu’na da soyan hırsızlar burada güvenlik kameralarına yakalandı. Otomobille gelen hırsızlar iş yeri önünde durarak sokakta kimsenin olmadığından emin olduktan sonra yüzü maskeli 3 kişi araçtan inerek cafenin kapısını uzun süre kurcaladı. Kapı kilidini kırmayı başaran hırsızlar, içeriden 2 adet plazma televizyonu, sigara içecek ve bir miktar parayı alarak otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı.

Emin Önal’a ait olan Şeref Cafe oyun salonunda güvenlik kameralarına yakalanan hırsızlar 1 dakikada kapıyı açarak iş yerinden televizyonları aldıkları görüntülendi. Sabah saatlerinde iş yerini açmaya gelince soyulduğunu anlayan iş yeri sahibi Emin Önal, hırsızlık olayı polise bildirdiğini ve hırsızların yakalanmasını istedi. Önal, “Mekanımızı yeni açtık hayırlı olsun dedik ama bir türlü hayırlı olamadı. Gece saat 02.00 sıralarında mekanımızı kapattıktan hemen sonra 4 şahıs araçla gelip kapımızın 3 tane asma kilidini kırıyor. Hırsızlar iki tane plazma televizyon alıyor ve bu işlemleri bir dakika sürmüyor. Daha sonra içerideki sigaraları ve bir miktar parayı alıp yetmezmiş gibi içecekleri de alıp 1 dakika içinde mekanı soyuyorlar. Aynı saatte adamlar ilerde 6 iş yerini daha soyuyor. Bizde mağdur olduk yeni iş yerimize hayırlı diyemedik. Hırsızların parmak izi bile yok sadece kamera kayıtları var elimizde” dedi.

Polis hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

MEHMET ŞÜKRÜ YILDIRIM - OSMAN ARSLAN 

Etiketler: Batman, Batman hırsızlık, Emin Önal


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