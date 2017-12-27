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Hırsızlar kaçamadan jandarma yakaladı

İzmir'in Menderes ilçesinde bir eve girip ev eşyalarını çalan iki şüpheli jandarma ekiplerinin çalışması sonucu aynı gün içerisinde malzemelerle birlikte yakalandı.

Hırsızlar kaçamadan jandarma yakaladı

27 Aralık 2017 13:04

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Küner Mahallesi'nde oturan R.Ç.'nin evine hırsız girdiğini ihbar alan Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerine gitti. R.Ç.'nin beyanına göre evden bir adet LCD televizyon, bir adet su sebili, bir adet oyun konsolu, bir adet dikiş makinesi, bir adet fritöz ve bir adet midi fırının çalındığı belirlendi. Jandarma ekipleri, ev ve çevresinde yaptığı araştırmada güvenlik kamerası bulamazken, mahallede geniş çaplı arama çalışması yaptı. Şüpheli araçlar üzerine yoğunlaşan jandarma ekipleri, aynı gün içerisinde şüpheli bir araçta yaptığı kontrolde çalıntı malzemeleri ele geçirirken, N.A. ve C.G. isimli şüphelileri yakaladı. Şüpheliler suçunu itiraf ederken, malzemeler sahibine teslim edildi.
Gözaltına alınan N.A. ve C.G.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. 

Atakan Şen

Etiketler: hırsızlık, İzmir

 

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