Hırsızlar minibüsü 5 dakikada böyle soydu

Olay, geçtiğimiz 26 Şubat Pazartesi günü saat 07.15 sıralarında Üsküdar Yavuztürk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şapkalı 3 hırsız sabaha karşı otomobile ile mahalledeki bir sokağa geldi. Sokak üzerinde park halinde olan bir minibüsün içerisine el feneriyle bakan hırsızlar, içerisinde malzeme olduğunu gördü. Hemen işe koyulan soyguncular, camını kırdıkları minibüsün kapısını açarak içerisindekileri otomobile aktardı. Yaklaşık 5 dakikada onlarca malzemeyi çalan hırsızlar, ardından geldikleri otomobile binerek kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Hırsızların yanından hiçbir şey olmamış gibi yürüdü

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde, 2 hırsız yaya şekilde gelerek el feneriyle araçlarına içerisine bakıyor. Minibüsün içerisinde malzeme olduğunu gören hırsızlar geldikleri otomobili çağırıyor. Ardından hırsızlar dirseğiyle minibüsün camını kırıyor. Camı kırmalarının ardından hırsızlardan biri içerisine girerken diğeri de çaldıkları malzemeleri araca yüklüyor. Hırsızlık esnasında elinde şemsiye olan bir vatandaş ise hiçbir şey olmamış gibi yanlarından geçiyor. Malzemeleri yükleyen hırsızlar araca binerek uzaklaşıyor. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Doğan Can Cesur

