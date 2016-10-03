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Hırsızlar okul kapılarını çaldı

Afyonkarahisar’da hafta sonu bir okula giren hırsızlar tamirat ve bakım çalışmaları kapsamında atıl duruma çıkan okulun 6 adet kapısını çaldı.

Hırsızlar okul kapılarını çaldı

03 Ekim 2016 12:27

Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi Nazmi Saatçi Mahallesindeki Hacı Ahmet Özsoy Ortaokulu’nda meydana geldi. İddialara göre, hafta sonu gece okula gelen hırsızlar okul bahçesinde atıl durumda bulunan 6 adet alüminyum ve PVC kapıyı çalarak kayıplara karıştı. Çalınan kapıların yaz tatili döneminde okulda yapılan tadilat, onarım ve bakım çalışmaları sonrasında tuvaletlerden çıkarılan alüminyum kasalı PVC kapılar olduğu belirtildi. Olayın ardından okul idaresi tarafından polise haber verilirken, polis tarafından okulun güvenlik kameralarının incelemeye alındığı kaydedildi. Polis tarafından olayın aydınlatılması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Etiketler: Afyonkarahisar, Hacı Ahmet Özsoy Ortaokulu, pvc


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