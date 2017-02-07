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Hırsızlar para bulamayınca 50 çift ayakkabı çaldı

Karaman’da bir hırsız girdiği ayakkabıcı dükkanında para bulamayınca, tezgahtaki 50 çift ayakkabıyı çalarak kayıplara karıştı.


07 Şubat 2017 10:17

Olay, önceki gece Mansurdede Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 03.00 sıralarında ayakkabı satan bir iş yerine gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, iş yerinin vitrin camını kırarak içeriye girdi. Kasada para bulamayan hırsızlar, tezgahtaki marka spor ayakkabılar ile terliklerden 50 çift çalarak kayıplara karıştı. Sabah iş yerine geldiğinde hırsızlık olayını fark eden dükkan sahibi Ahmet Levent, durumu hemen polise bildirdi. İş yerinde parmak izi çalışması yapan ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık yapanlara ağır cezalar verilmesini isteyen iş yeri sahibi Ahmet Levent, "Sabah iş yerimi açmaya geldiğimde vitrin camının kırık ve içerinin dağınık olduğunu gördüm ve durumu polise bildirdim. Ekipler gelerek inceleme yaptılar. Hırsızlar para bulamayınca tezgahtaki 50 çift ayakkabı ve terliği çalmışlar. Özellikle de marka spor ayakkabıları seçmişler" dedi. 

Mehmet Dağlı
 

Etiketler: ayakkabı


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