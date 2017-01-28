Olay, merkez Yüreğir ilçesindeki Adana Eğitim Araştırma ve Numune Hastanesinin açık otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde 01 AVM 60 plakalı kapalı kasa minibüsü Adana Eğitim Araştırma ve Numune Hastanesi açık otoparkına park edip hastaneye giden Veysi K., döndüğünde aracın yolcu bölümündeki camı kırılmış halde buldu. Aracını kontrol eden Veysi K., içinde bıraktığı evrak çantasında bulunan 2 bin 500 TL ve 8 bin TL’lik senetlerinin çalındığını fark etti. Haber verilmesi üzerine gelen olay yeri inceleme ekipleri, araç üzerinde parmak izi incelemesi yaptı.

Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

