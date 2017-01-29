Olay, merkez Yıldırım ilçesi Zümrüt Evler Mahallesi Çiçek Caddesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 hırsız gözlerine kestirdikleri dondurma dükkanına girmeye çalıştı. Yüzlerini saklayan hırsızlar, kapıda bulunan kilidi açamayınca pencereye yöneldi. Pencereyi de açamayan hırsızlar, yanlarındaki mendil ile parmak izlerini temizleyip kaçtı. Güvenlik kamerası da olay anını kaydetti. Sabah iş yerini açmaya gelen dükkan sahibi, kapının ve pencerenin zorlandığını fark edince durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, her yerde hırsızlık zanlılarını arıyor.

Cengiz Gündüz

