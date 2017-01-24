Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Fatih Mahallelerinde bulunan dört ayrı iş yeri ile bir markette geçtiğimiz günlerde meydana gelen hırsızlık olayı üzerine harekete geçen Çerkezköy polisi, şüphelilerin peşine düştü. Ekipler, geniş çaplı soruşturma ve teknik takip ile şahısların E.Ş., ile O.Y. olduğunu belirledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kimliklerini tespit ettiği iki kişiden birini evinde, diğer şahsı ise sokakta yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli E.Ş'nin gözaltı süreci devam ederken O.Y. ise, polisteki ifadesinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden O.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uğur Arslan