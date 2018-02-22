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Hırsızlar polisten kaçarken kaza yaptı

İstanbul Ataşehir'de polisin "Dur" ihtarına uymayan araç hırsızları çalıntı olduğu belirtilen araçla kaçmaya başladılar. TEM Otoyolu’na çıkıp bir süre daha kaçan hırsızlar kaza yapınca yakalandılar.

Hırsızlar polisten kaçarken kaza yaptı

22 Şubat 2018 06:48

Olay, 02.00 saatlerindeı Ataşehir Tem otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09.30 saatlerinde Recep Ertegün’e ait olan 34 GFZ 57 plakalı kamyonet evinin önünde park halinde dururken çalındı. Ertegün kamyonetinin çalındığını farkettikten sonra polis ekiplerine haber verdi. Alama geçen polis ekipleri Ataşehir ve Ümraniye çevresinde geniş çalışma başlattı. Tem Otoyoluna çıkan hırsızlar, polis ekiplerinin inşaat malzemesi yüklü olan kamyoneti farkettikten sonra kovalamaya başladı. Yenisahra yol ayrımında hırsızların direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu reklam panosunun direğine çarparak durdu. Kazanın ardından kamyonetten inen hırsızlar kaçmaya başladı. Polis ekipleri kaçan şahısları 100 metre sonra kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan kovalamaca sırasında bir ekip otosu ise ticari bir araçla maddi hasarlı kazaya karıştı. "Yaklaşık 5 bin TL'lik malzeme ile çalındı" Çalınan kamyonetin sahibi Recep Ertegün “Evin önünde duruyordu, camdan baktığımda kamyonun olmadığını gördüm. Dudullu Çayırönü’nden çalındı. Dekorasyon işi yapıyorum ben, yaklaşık 5 bin TL’lik malzeme vardı araçta, bulunduğunu polislerden öğrendim” şeklinde konuştu.

Etiketler: İstanbul, kaza

 

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