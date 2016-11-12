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Hırsızlar sanayi sitesi esnafın bezdirdi

Mardin-Kızıltepe karayolu üzerinde bulunan sanayi sitesine dadanan hırsızlar esnafı bezdirdi. Yetkililere seslenen site esnafı hırsızlardan kurtulmak için yardım istedi.

Hırsızlar sanayi sitesi esnafın bezdirdi

12 Kasım 2016 12:11

Mardin-Kızıltepe karayolu üzerinde bulunan Sanayi sitesine dadanan hırsızlar tamir takımlarını, kabloları ve iş yerlerinin içinde bulunan kaynak makinelerini çaldı. Artan hırsızlık olayları nedeniyle iş yapamaz hale geldiklerine belirten site esnafı yetkililerden yardım istedi.
Sanayi sitesinde uzun süredir kaporta işi ile uğraşan Bereket Baday, sanayi sitesinde açılmayan iş yeri, hırsızlığa maruz kalmayan esnaf kalmadığını söyledi. Esnafın kaynak makineleri ve tamir takımlarının da hırsızlar tarafından çalındığını belirten Baday “Duvar ördük, yer yer duvarı yıktılar. Bakır kablolardan tutun da hurda kaportaya kadar ne buluyorlarsa alıp götürüyorlar. Hırsızlıktan nasibini almayan esnaf yok. Yetkililer önlem alsınlar. Canımıza tak dedi” diye konuştu.

"Suçüstü yakalananlar serbest kalıyor"
Sanayi esnafından Edip Amak, “Hırsızlık yaparken suçüstü yakalananlar mahkemeye çıkarılıyor ve serbest kalıyor. Savcılığa çıkarılanlar serbest kalıyor. Hırsızlık suç değilmiş gibi. Sanayi esnafı olarak hırsızlıktan iş yapamaz hale geldik” dedi.

"Tamir takımlarını araçlarda taşıyoruz"
Son zamanlarda hırsızlık olaylarının dayanılmaz bir hal aldığına dikkat çeken Bülent Ceviz ise, sanayide esnaf kaynak makinesi, tornacı ve tamirci malzemeleri almaya yetişemediğini söyledi. Ceviz, “Son zamanlarda 7 adet kaynak makinesi çalındı. Kaynak malzemeleri, tornacı malzemeleri, tamir takımları hatta hurda demir ve kaportalar bile çalınmaya başladı. Dışarıda araba bırakamıyoruz. Tamire getirilen araçların içini boşaltıyorlar. Biz önlem olarak kaynak makinelerimizi, tamir takımlarını araçlarımızın bagajında taşıyoruz. Emniyetin bu konuda desteğini bekliyoruz. Esnaf zaten ekonomik sıkıntı yaşıyor. Hırsızlar da dadanınca perişan olduk“ şeklinde konuştu.
Sanayi esnafı, önlem almaması halinde sanayide bazı iş yerlerinin kapanabileceğini ileri sürdü.
 


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