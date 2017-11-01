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Hırsızlar seyyar depoyla yakıt çalıp sattılar

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalıntı lüks araçları kullanarak akaryakıt hırsızlığı yaptığını tespit ettiği şebekeye operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şişi tutuklanırken, hırsızların seyyar depoyla yakıt çalma anları kameraya yansıdı.

Hırsızlar seyyar depoyla yakıt çalıp sattılar

01 Kasım 2017 09:50
Hırsızlar seyyar depoyla yakıt çalıp sattılar - Tıkla İzle

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonla, çalıntı araçlarla akaryakıt hırsızlığını organize eden şebekeye darbe vuruldu. Jandarma ekipleri, çalıntı lüks araçlarla akaryakıt hırsızlığı yaptığını tespit ettiği şebekeye operasyon düzenledi. Son bir yıl içerisinde İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ ve Kocaeli illerinde, park halindeki çekici ve kamyonların depolarından, “kapakçı” olarak tabir ettikleri seyyar depolarla akaryakıt çalan organize hırsızların, çaldıkları yakıtları kendilerine ait bir mekanda atık yağlarla birleştirerek piyasaya sürdükleri belirlendi. Yapılan operasyonla yaklaşık 30 hırsızlık olayı aydınlatılırken, ele geçirilen çalıntı 4 lüks araç, 2 bin 500 ton çalıntı akaryakıta ve satışta kullanılan 2 pos cihazına el konuldu. 14 kişilik organize şebeke üyesinden 9’u tutuklandı.

Aksesuarcıdan sahte plaka temin etmişler

Şüphelilerin, yaklaşık 3 yıldır oto hırsızlığı ve akaryakıt hırsızlığı yaptıkları, çalıntı lüks araçlara ya aksesuarcıdan ya da orijinalini kopya ederek internet üzerinden sahte plaka temin ettikleri anlaşıldı.

Çalıntı akaryakıtları işleyip pos cihazıyla satmışlar

Şüphelilerin çalıntı araçların arkasına yükledikleri “kapakçı” olarak tabir ettikleri yakıt depoları ile araçlardan yakıt çaldığı, çaldıkları, akaryakıtları kendilerine ait bir mekanda atık yağ ile birleştirip, tır garajlarında pos cihazları kullanarak sattıkları belirlendi.

Jandarma ekiplerinin GPS kayıtlarını incelemesi üzerine, araçlarla hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 9 kişi tutuklandı.

 

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