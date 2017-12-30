Hırsızlar suçüstü polislere yakalandı



Olay, Seyhan İlçesi Kocavezir Mahallesinde bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşın birisi plakalı çamurla kapatılmış bir araç ihbarında bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri çevreyi abluka altına alarak aracı aramaya başladı. Bu sırada kimliği belirlenemeyen 3 şahıs giyim mağazasının alarmına köpük sıkarak alarmın çalmasını önledi. Daha sonra şahıslar mağazanın darabasını açmaya çalıştığı sırada polislere suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıslar suçlarını inkar etmeye başladı, ancak suçüstü yakalanan şahıslar gözaltına alındı.

Öte yandan, hırsızlardan birisi tanınmamak için yüzüne ayakkabı boyası sürmesi dikkat çekti.