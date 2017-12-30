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Hırsızlar suçüstü polislere yakalandı

Adana’da araçlarının plakalarını çamurla kapatıp giyim mağazasını soymaya çalıştıkları sırada birinin yüzü boyalı 3 hırsız polisler tarafından suçüstü yakalandı.

Hırsızlar suçüstü polislere yakalandı

30 Aralık 2017 04:39
Hırsızlar suçüstü polislere yakalandı - Tıkla İzle


Olay, Seyhan İlçesi Kocavezir Mahallesinde bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşın birisi plakalı çamurla kapatılmış bir araç ihbarında bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri çevreyi abluka altına alarak aracı aramaya başladı. Bu sırada kimliği belirlenemeyen 3 şahıs giyim mağazasının alarmına köpük sıkarak alarmın çalmasını önledi. Daha sonra şahıslar mağazanın darabasını açmaya çalıştığı sırada polislere suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıslar suçlarını inkar etmeye başladı, ancak suçüstü yakalanan şahıslar gözaltına alındı.

Öte yandan, hırsızlardan birisi tanınmamak için yüzüne ayakkabı boyası sürmesi dikkat çekti. 

Etiketler: adana, hırsız

 

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