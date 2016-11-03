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Hırsızlar suçüstü yakalandı

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde pancar sökme makinesi, jeneratör, römork ve matkap çalan 5 kişi yakalandı.

Hırsızlar suçüstü yakalandı

03 Kasım 2016 11:22

Edinilen bilgilere göre, alınan istihbari bilgi üzerine harekete geçen polis ekipleri, Hacıenbiya Mahallesi Çavuşköy Mahallesi yolu üzerinde iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan incelemede çalıntı olduğu anlaşılan römork, pancar sökme makinesi, jeneratör ve matkap ele geçirilirken, araçlarda bulunan A.K., Y.E.G., O.S., Y.G. ve M.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. 18 yaşından küçük olan zanlılardan M.K. ve Y.E.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, A.K., O.S. ve Y.G. isimli şahıslar ise denetimli serbestlik şartı ile serbest bırakıldı.  

Yusuf Çetin

Etiketler: ankara, hırsızlar


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