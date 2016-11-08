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Hırsızlar, terör mağdurlarının evlerine dadandı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında duvarlarının yıkılması nedeniyle mağdur olan vatandaşların evlerine şimdi de hırsızlar dadandı. Polis, terör mağduru vatandaşların bir kez daha mağdur olmaması için gece gündüz nöbet tutmaya başladı.


08 Kasım 2016 10:57

Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Emniyet Müdürlüğü ek binasına 4 Kasım’da 3 ton bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, 2’si polis, 11 kişi şehit olmuş, 100’ün üzerinde kişi de yaralanmıştı. Patlamada, başta emniyet binası ile karşısındaki binalar olmak üzere çok sayıda ev ve iş yeri zarar görmüştü. Bölgede duvarlarının yıkılması nedeniyle mağdur olan vatandaşların evlerine şimdi de hırsızlar dadandı. Hasarlı evlere giren hırsızlar, vatandaşlara ait birçok eşyayı alarak, kayıplara karıştı. Polis, söz konusu durumu önlemek için bölgede gece gündüz nöbet tutmaya başladı.

Saldırıda ağır hasar gören Kaya Kent Yapı Kooperatifi birinci kısım yöneticisi Eşref Çeçen, milletin kendi derdine düştüğünü belirterek, “Bazıları eşyalarını kurtarma derdinde bazıları ise ev bulmaya çalışıyor. Ancak yağmacılar dadandı” dedi.  

Burak Emek

Etiketler: diyarbakır, hırsızlar


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