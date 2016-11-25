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Hırsızlar yakalanmamak için direksiyon kılıfını söktüler

Bolu’da dün akşam saatlerinde çalınan bir otomobil Gölcük Tabiat Parkı yolunda yakıtı bittiği için hırsızlar tarafından terk edilmiş halde bulundu. Hırsızların parmak izlerinin tespit edilememesi için direksiyon kılıfını söktükleri görüldü.


25 Kasım 2016 16:40

Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam saat 19.00 sıralarında Bolu’da Atatürk Orman Parkı önünde meydana geldi. 81 AH 799 plakalı otomobilini Atatürk Orman Parkı civarında park eden ve anahtarlarını üzerinde unutan Engin Ilğın başka bir arkadaşının arabasına binerek şehir merkezine gitti. Tekrar evine dönmek için arabasını park ettiği yere giden Engin Ilğın aracının yerinde olmadığı fark etti.

“Arabamın çekildiğini düşündüm”

Otomobilin sahibi Engin Ilğın, “Aracımın park ettiğim yerde olmadığını görünce arkadaşımı aradım. Arabamın belediye tarafından çekildiği düşündük. Sonra aracın çalındığını düşünerek polisi aradık. Çalındığına üzülmüştüm ama polislerimiz sağolsun gece gündüz çalışarak aracımı buldular” dedi.

Plakaları ve direksiyon kılıfını sökmüşler

Engin Ilğın’ın aracını çalan hırsız ya da hırsızlar yakalanmamak için önce otomobilin plakalarını söktüler. İddiaya göre, araçla Gölcük Tabiat Parkı’na giden hırsızlar geri dönüş yolunda aracın yakıtının bittiğini fark ederek otomobili yol kenarında bırakarak kaçtılar. Şahıslar parmak izlerinden tespitlerinin yapılamaması için direksiyon kılıfını sökerek ormanlık alana attılar. Aracın terk edildiği yerde çalışma yapan Bolu Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri çevrede yaptıkları aramada direksiyon kılıfını bularak incelemek için polis merkezine götürdüler. Otomobili çalan hırsız veya hırsızlarının yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. 

Bülent Velioğlu - Faruk Çidem
BOLU 


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