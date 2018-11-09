Hırsızlara karşı köylülerden ilginç çözüm

Şükranlı Mahallesi sakinleri yaşanan olumsuz olaylardan dolayı köylerine güvenlik kamerası alma kararı aldılar. Yaklaşık 23 bin liraya 11 adet kamera alan köylüler, kameraları taktıkları günden sonra olayların azaldığını belirtti. Eskişehir'e yaklaşık 62 kilometre uzaklıkta olan mahalle, adeta 7-24 her saniye güvenlik kameraları ile izleniyor.

"Sıkıntılardan kameralar sayesinde kurtulduk"

Konuyla ilgili Şükranlı Mahalle Muhtarı Mümin Sakız, jandarma ekipleriyle birlikte kameraların faydalarını gördüklerini söyledi. Muhtar Sakız, "Hırsızlıklara karşı önlem için taktırdık faydasını da gördük. Şuan da 11 tane kamera ile izlenmektedir. Çocuk kaçırma olayları var. Hayvan hırsızlıkları oluyordu onların önüne geçildi şuanda. Geçen günlerde bazı olaylar oldu. Seyitgazi jandarmamızla birlikte kameraların faydasını gördük. Caydırıcı niteliği de var. Bir şey yapıldığı zaman yakalanma oranı yüksek. 7-24 plaka okuyabilir şekilde kameralarımız çok iyi. Köylüden para toparladık. Bir miktar borcumuz var. Az kaldı onu da toplayıp ödeyeceğiz. Önceden çok sıkıntılar yaşadık. Onlardan kurtulmuş olduk kameralar sayesinde" diye konuştu.