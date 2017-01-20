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Hırsızlardan çifte darbe

Gaziantep'te havalandırma imalat atölyesine giren hırsızlar, çaldıkları eşyaları, iş yerinin kamyonetine yükleyip kaçtılar. Polis, güvenlik kameraları tarafından kaydedilen hırsızların peşine düştü.

Hırsızlardan çifte darbe

20 Ocak 2017 15:25
Hırsızlardan çifte darbe - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesine bağlı 25 Aralık Sanayi Sitesi'nde bulunan havalandırma imalat atölyesine giren kimliği belirsiz kişiler, malzemeleri çaldı. Gece saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, hırsızlar ağır olan malzemeleri içeride park halinde bulunan ve iş yeri sahibine ait 27 GB 290 plakalı kamyonete yükledi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, hırsızlar kamyoneti de çalarak, kayıplara karıştı. 

Hırsızlardan çifte darbe yediğini belirten iş yeri sahibi Aziz Daşdemir, olayı ise sabah kapının kırıldığını gördüğünde anladığını ifade etti.

Olayın ardından polise haber verdiğini belirten Daşdemir, "Geldiğimde kapı kırıktı ve arabamın olmadığını fark ettim. İçeri girdiğimde eşyalarımın çalındığını anladım ve hemen polise haber verdim. Polisle beraber içeriyi kontrol ettiğimde iş yerimde bulunan malzemelerimin yerinde olmadığını gördüm. Bazı eşyalarımı da çekiçle ezilmiş vaziyette gördüm. İş yerimden çaldıkları malzemeleri yine iş yerime ait 27 BG 290 plakalı kamyonetime yükleyerek götürdüklerini güvenlik kamerasından izledim" dedi.

Polis, iş yerinde yaptığı incelemenin ardından, yaklaşık 4 bin TL tutarında malzemeyi çalan ve kayıplara karışan şahısların peşine düştü. Güvenlik kamera kayıtlarını da izleyen polis ekipleri, hırsızların kimliğini belirlemeye çalışıyor. 

Mehmet Bulut


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