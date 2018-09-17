Hırsızlardan kurtulup 112'ye sığınmış

Köpeğin sahibi, işi gereği resmi araçlar ve görevlilerle sık sık karşılaştığını belirterek bu durumun eğitimli olan köpeğinin hafızasında kalmış olabileceğini söyledi.

Önünde ambulans bulunan Amasya Mesleki Eğitim Merkezi binasının içinde konuşlanan 112 istasyonuna aksayarak gelen kurt köpeğinin sağlık ekibinin dikkatini çekmeyi başarması sonrası tedavisinin yapıldığı anlar kameralara yansımıştı.

Sahibi Serdar Keskindir, 'Şila' adlı köpeğinin olaydan 3 gün önce çalınmasının ardından durumu sosyal medya hesabından paylaşmasıyla hırsızların boş bir araziye salıverdikleri köpeğinin iz sürerek iş yerinin bulunduğu Küçük Sanayi Sitesine kadar gelmesinin ardından da karşılaştığı köpek sürüsüyle boğuşması sonucu oluşan yarasını tedavi ettirmek için önünde ambulansın bulunduğunu gördüğü binaya sığınmasının tesadüf olmadığını söyledi.

İşi gereği karşılaştığı resmi araçlar ve görevlilerin eğitimli olan köpeğinin hafızasında kaldığını kaydeden Keskindir, "Buraya 3 ay önce taşındık. Köpeği gezdirirken oranın sağlık istasyonu olduğu hafızasında kalmış. Yoksa burada 500 dükkan var. Orayı bildiği ve önünde ambulans olduğundan yardım edebileceklerini hissettiği için sığınmış" dedi.

Köpeğinin sağlık durumunun şu an iyi olduğunu dile getiren Keskindir, tedavisini yapan 112 acil servis görevlilerine de teşekkür etti.

Murat Çelik

