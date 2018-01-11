Hırsızların akıl almaz yöntemi

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinde görev yapan bir polis memuru, hırsızlık olaylarında kullanılan ve tamamen profesyonel aletlerden oluşan aletleri, uygulamalı bir şekilde gösterdi ve vatandaşla birlikte trafik kontrol noktalarında uygulama yapan polisleri de uyardı. Aletleri tanıtan polis memuru, “Elimdeki özel yapım bir matkap ve her yerde bulunmuyor. Matkabın başına geçebilecek bir ara aparat yapmışlar. Kapıyı yaklaşık 3 saniye içerisinde çok rahat bir şekilde açıyorlar” dedi.

Aletleri uygulamaları olarak emniyette bulunan kilitli bir kapı üzerinde deneyen polis memuru, kapıyı 3 saniye içerisinde açtı.

“5 aylık operasyon sonucu tespit ettik"

Polis memuru son olarak yaptığı uyarıda şunları söyledi:

“Bu alet gördüğünüz gibi hiç bir şekilde kapıya zarar vermiyor. Hırsız çıktığı zaman kapıyı tekrar kilitliyor. Vatandaş evine geldiği zaman ise kapının normal kilidini açıyor ve evin soyulduğunu fark ettiği zaman, eşinden, akrabasından veya evine gelen misafirden şüphelenmeye başlıyor. Bu sebepten dolayı vatandaş bazen şikayetçi olmuyor. Şikayetçi olanlar sayesinde bu şahsi 5 aylık bir operasyon sonucu tespit ettik.”

Seyid Fatih Poyraz

