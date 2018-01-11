Diğer
Kategoriler

Hırsızların akıl almaz yöntemi

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, hırsızlık olaylarında kapıları açmak için kullanılan profesyonel aletleri görüntülü şekilde tanıtarak, vatandaşı ve trafik noktalarında uygulama yapan polisleri uyardı.

Hırsızların akıl almaz yöntemi

11 Ocak 2018 11:56

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinde görev yapan bir polis memuru, hırsızlık olaylarında kullanılan ve tamamen profesyonel aletlerden oluşan aletleri, uygulamalı bir şekilde gösterdi ve vatandaşla birlikte trafik kontrol noktalarında uygulama yapan polisleri de uyardı. Aletleri tanıtan polis memuru, “Elimdeki özel yapım bir matkap ve her yerde bulunmuyor. Matkabın başına geçebilecek bir ara aparat yapmışlar. Kapıyı yaklaşık 3 saniye içerisinde çok rahat bir şekilde açıyorlar” dedi.

Aletleri uygulamaları olarak emniyette bulunan kilitli bir kapı üzerinde deneyen polis memuru, kapıyı 3 saniye içerisinde açtı.

“5 aylık operasyon sonucu tespit ettik"

Polis memuru son olarak yaptığı uyarıda şunları söyledi:
“Bu alet gördüğünüz gibi hiç bir şekilde kapıya zarar vermiyor. Hırsız çıktığı zaman kapıyı tekrar kilitliyor. Vatandaş evine geldiği zaman ise kapının normal kilidini açıyor ve evin soyulduğunu fark ettiği zaman, eşinden, akrabasından veya evine gelen misafirden şüphelenmeye başlıyor. Bu sebepten dolayı vatandaş bazen şikayetçi olmuyor. Şikayetçi olanlar sayesinde bu şahsi 5 aylık bir operasyon sonucu tespit ettik.” 

Seyid Fatih Poyraz
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç