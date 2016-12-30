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Hırsızların çiğ köfte partili soygunu kamerada

Pendik'te bir markete giren hırsızlar 8 bin liralık hırsızlığın ardından, çiğ köfte partisi verdi. Hırsızların Market hırsızlığı ve çiğ köfte partisi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Hırsızların çiğ köfte partili soygunu kamerada

30 Aralık 2016 10:32
Hırsızların çiğ köfte partili soygunu kamerada - Tıkla İzle

Pendik'te hırsızların soygun sırasındaki rahatlığı buna da "Pes" dedirtti. Olay geçtiğimiz gün Pendik'te bir markette meydana geldi. Markete sabah gelen hırsızlar içeride yaptıkları keşfin ardından hırsızlığa giriştiler. Piyasa değeri 8 bin lira olan sigara ve market ürünün çalan hırsızların gözü market içindeki çiğ köfte reyonuna takıldı. Soygunu gerçekleştiren hırsızlar, hemen kaçmak yerine çiğ köfte reyonuna yaklaştı. Burada çiğ kötfeleri yemeye başlayan hırsızlar adeta parti verdi. Soygunun ardından çiğ köfteleri de yiyen hırsızlar ardından güvenlik kameralarını da sökerek kayıplara karıştı. Tüm bu yaşanan anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hırsızlar markete giriyor. Ardından hırsızlar sigara paketlerinin olduğu bölüme yöneliyor. Burada sigaraları da çalan hırsızlar çiğ köftelerin bulunduğu reyonu fark ediyor. Buraya yaklaşan şahıslar ardından çiğ köfte partisi vermeye başlıyorlar. Rahat tavırlarla dikkat çeken hırsızlardan biri ayakların kasaya uzatarak çiğ köftesini yemeye devam ediyor. Çiğ köftelerini de yiyen hırsızlar ardından kameraları söküp uzaklaşıyor.
Sabah markete gelen işyeri sahibi Emre D. ise işyerinin soyulduğunu fark edince güvenlik kamera görüntülerini izledi. İşyeri sahibi görüntülerde hırsızların soygunun ardından bir de çiğ köfte partisi yapmasıyla adeta şok oldu. Emre D. "Sabaha karşı iş yerime geliyorlar içeride gezdikten sonra 3 bin liralık sigara ve kasada bulunan paraları alıyorlar daha sonrada kasada çiğ köfte partisi veriyorlar. Zararım yaklaşık 8 bin lira birkaç ay önce de hemen aşağıda arkadaşımın iş yerini soyarak 100 bin liralık et çaldılar. Biz mağduruz ve yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Cenk İşver
 


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