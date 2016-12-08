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Hırsızların rahat tavrı pes dedirtti

Batman’da bir araca giren hırsızların rahat tavırları pes dedirtti. Hırsızların 45 dakika boyunca aracı kurcalaması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hırsızların rahat tavrı pes dedirtti

08 Aralık 2016 12:54
Hırsızların rahat tavrı pes dedirtti - Tıkla İzle

Olay, Kısmet Mahallesi 850. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Kartal isimli elektrik ustasına ait araç evinin önünde park halindeyken hırsızlar tarafından soyuldu. Bir ayda iki defa hırsızların hışmına uğrayan Kartal, hırsızlardan korunmak için aracı görebilecek şekilde eve güvenlik kamerası taktırdı. Güvenlik kamerasına takılan hırsızların rahat tavırları pes dedirtti. Aracın etrafını rahat bir şekilde gezen hırsızlar kapıları açarak kabloları çaldı.

Bir ay içerisinde iki defa aracından hırsızlık olayı gerçekleştiğini belirten Kartal, "Araçtan elektrik sayaçları ve kablo çalındı. Hırsızları tespit etmek için evin önüne kamera taktırdım. Ama hırsızlar çok rahat bir şekilde sabaha karşı araca gelip 40-45 dakika boyunca rahat tavırlarla arabanın içine girip kabloları çalıyorlar” dedi.

Etiketler: hırsız


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