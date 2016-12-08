Olay, Kısmet Mahallesi 850. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Kartal isimli elektrik ustasına ait araç evinin önünde park halindeyken hırsızlar tarafından soyuldu. Bir ayda iki defa hırsızların hışmına uğrayan Kartal, hırsızlardan korunmak için aracı görebilecek şekilde eve güvenlik kamerası taktırdı. Güvenlik kamerasına takılan hırsızların rahat tavırları pes dedirtti. Aracın etrafını rahat bir şekilde gezen hırsızlar kapıları açarak kabloları çaldı.

Bir ay içerisinde iki defa aracından hırsızlık olayı gerçekleştiğini belirten Kartal, "Araçtan elektrik sayaçları ve kablo çalındı. Hırsızları tespit etmek için evin önüne kamera taktırdım. Ama hırsızlar çok rahat bir şekilde sabaha karşı araca gelip 40-45 dakika boyunca rahat tavırlarla arabanın içine girip kabloları çalıyorlar” dedi.