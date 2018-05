Hırsızların yazdığı yazıyı görünce şok oldu

Karasu Yaşam Adası, 8 Değirmen Mevkinde bir bağ evi bulunan 70 yaşındaki Erol Öztürk, komşuları tarafından 'Evin balkon kapısı açık, senin araban yok, şüphelendik' telefonu aldı. Bunun üzerine kahveden eve gelen yaşlı adam gördükleri karşısında şok oldu. Bağ evinin alt katındaki depo olarak kullanılan kısmın kapısını basarak üst kata çıkan hırsızlar, evin balkon kapısını kırarak içeri girdiler. Dolaptaki ketçabı duvarlara sıkan hırsızlar, bütün buzdolabındaki eşyaları çevreye saçtılar. Evin ampullerine kadar kıran hırsızlar 70 yaşındaki adamın kitaplarını alarak, buzdolabı üstüne "Hacı abi kitaplar için sağ ol, sayende okur yazar olduk" notu yazdılar.

"Şok oldum"

Olaylar karşısında şok olduğunu anlatan ev sahibi Erol Öztürk; "Buradaki bağ evimin altında benim değirmenim var. Burayı gelen misafirimle tertemiz oturayım, çay ikram edeyim hesabıyla yaptım. Ama bu hallere getirmişler. Geçen gün akşam 18:00 sularında burayı kapattım ve Bilecik'te işlerim vardı onlara gittim. Oradan gelince İstasyon Mahallesinde kahvede otururken bir komşu telefon etti ve 'Senin balkon kapın açık, arabanda görünmüyor, şüphelendik' dedi. Hemen buraya geldim. Kapıyı bir açtım bu halde görünce şok oldum yani. Şok olmaktan öte yani yığılıp gidecektim ,o kadar asabım bozuldu, o kadar canım sıkıldı. Bu günah, yazık günahtır ya. Neyin nesidir anlamadık kardeşim" dedi.

"Her şeyi anladım da bu not neyin nesi"

Yaşlı adam her şeyi anladığı ama nota bir anlam veremediği anlatarak, "Ben kitap almıştım Atatürk’le ilgili. Atatürk'ün 'Nutuk' kitaplarını onları buraya koydum. Okuyordum, torunlarıma dağıtayım diye düşünüyordum, burada duruyorlardı. O kitapları alıp işte bu yazıyı yazmışlar. Yani beni iyi bilen tanıyan birisi bu. 'Hacı ağabey kitaplar için sağol, sayende okur yazar olduk' demiş. Duvarlara ketçap atmış, her tarafı pislik içinde, çayı dökmüş, şekeri dökmüş, ne varsa dolapta hepsini atmış buraya, dağıtmış. Camı kırmış televizyonu indirmiş, tüpü indirmiş ortaya. Allah'tan tüp boştu, belki yakıp bırakacaktı. Lambaları kırmış ampulleri, tavanı delmiş bıçakla dün buradan bıçağı aldı polis aldı. Bak tavanı 3-4 yerinden bıçakla delmiş, şofbeni dağıtmış. En ilginci bu yazı, yani her şeyi yaptın da bunu neden yapıyorsun. Veya geldin oturacakdın da otur. Her tarafı niye kırıyorsun" dedi.

Cem Kaan Toka