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Hırsızlarından korktukları için güvercinleri saklamaya başladılar

Diyarbakırlı Yaşar Tektaş ve Muharrem Dinç, daha önce iki kere çalınan güvercinlerini korumak için ilginç bir yönteme imza attı. Güvercin meraklısı iki arkadaş, değerleri neredeyse sıfır araç fiyatını bulan kuşlarını, kimsenin bilmediği bir yerde gizlice beslemeye başladı.

Hırsızlarından korktukları için güvercinleri saklamaya başladılar

19 Ocak 2017 11:12
Güvercinleri hırsızlardan saklamaya başladılar! - Tıkla İzle

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde yaşayan Yaşar Tektaş ve Muharrem Dinç, küçük yaşlarda güvercinlere merak salmaya başladı. İlk başlarda sadece meraktan ibaret olan güvercin, ileriki dönemlerde ikili için birer tutkuya dönüştü. Güvercin yarışmalarına katılan ve birincilikleri bulunan iki arkadaş, zaman içerisinde hatırı sayılır çoklukta güvercin sahibi oldu. Küçük yaşlardan beri birlikte hareket eden Tektaş ve Dinç, çevrede bulunan güvercin hırsızlarından iki kere nasibini aldı. Güvercinlerini iki kere hırsızlara kaptıran arkadaşlar, çareyi, hayvanlarını gizli gizli beslemekte buldu. Tektaş ve Dinç, neredeyse sıfır otomobil alacak değere sahip güvercinlerini hırsızlardan korumak için, kimseye söylemedikleri bir teras katını kiralayarak burada saklamaya başladı.

"İyi paralara satıldığı için hırsızlık çok oluyor"
Güvercin hırsızlığının Diyarbakır’da çok daha fazla olduğunu ifade eden Muharrem Dinç, "Bunlar yıllardır beslediğimiz kuşlar. Hepsi bizim için değerli. Aslında bu bir merak, küçüklüğümüzden beri hep böyle alıştığımız için biz de devam ettiriyoruz. Bu nesilleri üretmeye, çoğaltmaya çalışıyoruz ve nesillerinin tükenmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Aynı zamanda da paylaşıyoruz. Hırsızlık birçok yerde oluyor ama Diyarbakır’da biraz daha fazla oluyor. İyi paralara satıldığı ve meraklısı çok olduğu için hırsızlıklar da çok oluyor. Bugün 15 bin liraya kadar satılan kuşlar oluyor. Ortalaması 500 lira ile 5 bin lira arası. Kuşuna göre değişiyor, iyi kuş her zaman iyi para ediyor ve alıcısı da çok oluyor. Bu nedenle de hırsızların dikkatini çekiyor" dedi.

"Kimsenin bilmediği bir yerde kuşlarımızı besliyoruz"
Güvercinlerin çalınmaması için çok özel kümesler yapıldığını dile getiren Dinç, "Daha doğrusu kimsenin bilmemesi için gizli besleniyor. Çünkü görüldüğü zaman hırsızlık olayları daha çok oluyor, bu yüzden gizli besleniyor. Güzel kuşlarımız da az olduğu için herkes üzerinde yoğunlaşıyor. Yoğunlaşma olunca da haliyle hırsızlık da oluyor. Benim iki kere kuşlarım çalındı. Yılların emeği vardı. İçinde 5 bin liraya da verebileceğim kuşlarımız vardı. Bazı meraklılar araba almak yerine kuş alıyor. Güvercin ne kadar iyiyse fiyatı da o kadar artıyor" diye konuştu.

"Bu kuşlar sadece Diyarbakır ve çevresinde bulunuyor"
Bazı güvercinlerin Diyarbakır’a has olduğunu dile getiren Yaşar Tektaş ise "Diyarbakır’a has, sadece Diyarbakır ve çevresinde bulunan kuşlarımız var. Kökenleri surların tarihi kadar eskidir. Aynı zamanda sigortacılık yapıyorum. Hobi olarak da güvercin besliyorum. Beslediğimiz ırklar orijinal ırklardır. Türünün son örnekleri diyebiliriz. Şu an toplamda 60 taneye yakın güvercinimiz var. Tanesi 500 liradan 10 bin liraya kadar güvercinlerimiz var. Bu kuşları dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız. Sadece Diyarbakır’da bulunur. Her gelen medeniyet kendisiyle beraber bu kuşlardan getirmiş ve o kuşlarda Diyarbakır’da kalmış. 18 ırk mevcut. İki ırkın nesli tükenmiş. Onlarla beraber 20 ırktı. Maddi olarak bu kuşların değerleri çok yüksek. Mesela Kürenk ve Gogala ırklarının çiftinin 25 bin liraya kadar da satıldığı olmuş. Teki 15 bin liraya satılan bile var. Benekli olması, şapkasının mavi olması, donunun orijinal olması, dibinde beyaz olmaması gibi kriterler o güvercinlerin değerini o oranda arttırıyor" şeklinde konuştu. 

Emrah Kızıl

Etiketler: güvercin, hırıszlık, Muharrem Dinç, Yaşar Tektaş


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