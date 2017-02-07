Manisa’daki bakkallar yıllık 250 TL’ye bir yıl boyunca hırsızlıklara karşı rahat bir nefes alacak. Manisa Bakkallar Odası ve Doğa Sigorta arasında bakkallara yönelik hırsızlık sigortası protokolü imzalandı. Manisa Bakkallar Odası Başkanı Mehmet Ünlübaş yönetim kurulu üyeleri ve Doğa Sigorta yetkilileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Ünlübaş’ın ev sahipliğinde yapılan toplantıya Doğa Sigortay Ege Bölge Müdürü Lale Erdem, Doğa Sigorta Ege Bölge Müdür Yardımcısı Refik Can Kalabak, 365 Gün Sigorta Aracılık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ertekin katıldı.

Günlük 70 kuruşa sigorta

Üye işyerlerine karşı son zamanlarda artan hırsızlık olaylarına karşı bakkalları sigortalamak için bir araya geldiklerini kaydeden Manisa Bakkallar Odası Başkanı Mehmet Ünlübaş, “Bakkalın en büyük hırsızlık emtiası sigara. Hırsızlar en çok sigaraya yöneliyor. Son zamanlarda Barbaros Mahallesinde, Yenimahallede ve birkaç mahallede daha hırsızlıklar artmaya başladı. Daha önce güvenlik kamerası için bir kampanya başlatmıştık. Şuan çoğu bakkalda kamera var, alarm da mevcut. Bu şartlarla biz de sigorta şirketlerinden teklif istedik. Burada önemli olan TEKEL’in muafiyetiydi tamamı sigorta olmasına karşı. TEKEL muafiyetiyle iyi bir rakam verdikleri için Doğa Sigorta ile protokol yapıyoruz. Bu protokol neticesinde bakkala günlük 70 kuruş yani bir çay parasından bile daha az, bir dal sigara parasına günlük 70 kuruşa sigorta yapıyoruz. Neye karşılık 30 bin liraya karşılık. 30 bin liraya karşılık 250 TL para 8 taksitle ödenecek. Bu güzellikleri yaptıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Tabi bakkalların yanında büyük marketler de bizde. Şirketin elemanı onlar gittiğinde 30 bin liralık değil de 60 bin liralık yaptırır veya 130 bin liralık yaptırır. Bu onların kendi bileceği bir iş. Bakkallarımız yine aynı şirketten aracını, bireysel emeklilik sigortasını yaptırabilir.” dedi.

Son zamanlarda köyden mahalleye dönen yerleşim yerlerindeki bakkallardan şikayetler geldiğini kaydeden Ünlübaş, “Birileri gidip ‘Manisa Bakkallar Odasıyla bizim anlaşmamız var, şunu satacağız, bunu yapacağız’ şeklinde şikayetler geliyor. Bunu buradan açıklıyorum. Biz kiminle anlaşma yaptıysak ona muhakkak yetki belgesi veriyoruz. Şimdi Doğa Sigortanın elemanlarına da bizim mühürlü, imzalı kaşeli yetki belgemizi vereceğiz ve üyelerimize o belgelerle gidecekler. Sahtekarlıklara kimse boyun eğmesin.” diye konuştu.

Doğa Sigorta Ege Bölge Müdürü Lale Erdem ise şunları söyledi: “Mart 2014’te kurulan Doğa Sigorta

Kooperatifimiz yüzde yüz Türk sermayeli olarak sektörün bütün dinamiklerini ayakta tutan, yeni nesil sigortacılıkta hayat dışı branşlarda etkin sigortacılık yapmaktadır. Mehmet ve Hasan Beyin birbirimizle yaptığımız iletişimde Bakkallar Odası ile yapabileceğimizin en iyisini yapıp 30 bin emtia teminatlı poliçeyi 250 TL, TEKEL maddesinde sadece 500 TL muafiyetle hayata geçirdik. 250 TL’lik poliçede Mehmet Beyin talebi, Hasan Beyin de ısrarı ile 8 taksitle ve bir yıllık teminatla en etkin, mağdur etmeyecek şekilde, ihtiyacı karşılayacak şekilde bir poliçe oluşturduk. Bu poliçede kepenk, alarm ve kamera sistemi şartı vardı ama Manisa’daki Bakkallar Odası bizden bir adım önde olduğu için zaten bu önlemlerin tamamını daha önce hayata geçirmişti. Hepimize hayırlı olsun.”

Sadık Cangel