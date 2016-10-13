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Hırsızlığın böylesi

Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Turgut Jandarma Karakol Komutanlığı büyükbaş hayvan hırsızlığı yapılacağı ihbarı alınması üzerine, Yatağan İlçesi Hisarardı Mahallesi Zevile mekiinde yol kontrol ve arama faaliyeti başlattı.

Hırsızlığın böylesi

13 Ekim 2016 00:32

Akşam saatlerinde durdurulan 48 LF 136 plakalı araçta yapılan kontrolde 2 adet büyükbaş hayvanın önce av tüfeği ile vurularak öldürüldüğü, daha sonra parçalanarak aracın bagaj kısmı ile arka koltuğuna konulduğu görüldü. 

Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ileri sürülen 3 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Araçta kesilmiş halde bulunan 2 adet büyükbaş hayvan, sahiplerine teslim edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şahısların çeşitli suçlardan sabıkaları olduğu tespit edildi. 

Bekir Tosun
 

Etiketler: hırsızlık


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