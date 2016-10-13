Akşam saatlerinde durdurulan 48 LF 136 plakalı araçta yapılan kontrolde 2 adet büyükbaş hayvanın önce av tüfeği ile vurularak öldürüldüğü, daha sonra parçalanarak aracın bagaj kısmı ile arka koltuğuna konulduğu görüldü.

Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ileri sürülen 3 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Araçta kesilmiş halde bulunan 2 adet büyükbaş hayvan, sahiplerine teslim edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şahısların çeşitli suçlardan sabıkaları olduğu tespit edildi.

Bekir Tosun

