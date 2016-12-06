Diğer
Kategoriler

Hırsızlığın böylesi görülmedi

Küçükçekmece’de otomobil hırsızları yakalanmamak için ilginç bir yönteme başvurdu. Araçlarından inmeden yanına yanaştıkları arabanın bagajını açan hırsızlar, kameralara yakalandı.

Hırsızlığın böylesi görülmedi

06 Aralık 2016 10:28
Hırsızlığın böylesi görülmedi - Tıkla İzle

Küçükçekmece’de yaşanan ilginç hırsızlık, polisin güvenlik kamera kayıtların incelemesiyle ortaya çıktı. Görüntülerde iki hırsız, kendi kullandıkları otomobille hedefledikleri aracın yanına yanaşıyor. Arabadan inmeden yanına yanaştıkları otomobilin bagajını saniyeler içinde açan hırsızlar, içinde bulunanları alarak kayıplara karışıyor.

İlginç hırsızlık üzerine soruşturma başlatan Küçükçekmece Asayiş Büro ekipleri, V.H ve E.Ş isimli zanlılarını düzenledikleri operasyonla yakaladı. 18 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen zanlıların adreslerinde yapılan aramada ise bir çok çalıntı eşya ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Volkan Kayalar
 

Etiketler: hırsızlık, hırsızlık anı, küçükçekmece


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç