Küçükçekmece’de yaşanan ilginç hırsızlık, polisin güvenlik kamera kayıtların incelemesiyle ortaya çıktı. Görüntülerde iki hırsız, kendi kullandıkları otomobille hedefledikleri aracın yanına yanaşıyor. Arabadan inmeden yanına yanaştıkları otomobilin bagajını saniyeler içinde açan hırsızlar, içinde bulunanları alarak kayıplara karışıyor.

İlginç hırsızlık üzerine soruşturma başlatan Küçükçekmece Asayiş Büro ekipleri, V.H ve E.Ş isimli zanlılarını düzenledikleri operasyonla yakaladı. 18 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen zanlıların adreslerinde yapılan aramada ise bir çok çalıntı eşya ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Volkan Kayalar

