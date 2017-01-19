Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü; Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekiplerince birçok adrese yapılan eş zamanlı operasyonda H.M.K. (20), H.A. (17), N.Ç. (16), M. Ç. (19), M. G. (19) ve E.A. (20) isimli 6 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 6 kişinin evlerinde yapılan aramalarda 14 adet çalıntı cep telefonu, 2 adet çalıntı laptop ve bir miktar para ele geçirildi. Çalınan malzemelerin tamamı eksiksiz olarak ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Gözaltında suçlarını itiraf eden zanlılar çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca asayiş ekiplerince dün yakalanan ve adliye sevk edilen 7 torbacıdan 2'si adli kontrolle serbest bırakılırken 5’i de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.