Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Hırsızlık anı kamerada...Çaldıklarını satamadan yakalandılar

Hırsızlık anı kamerada...Çaldıklarını satamadan yakalandılar

Kahramanmaraş'ta polisin hırsızlara yönelik uzun çalışmalar sonucunda 5 ayrı iş yerinden keşif ve gözetlemelerle hırsızlık yaptıkları tespit edilen yaşları 16 ile 20 arasında değişen 6 kişilik hırsızlık şebekesi, çaldıkları malzemeleri satamadan yakalandı.

Hırsızlık anı kamerada...Çaldıklarını satamadan yakalandılar

19 Ocak 2017 12:06
Hırsızlık anı kamerada...Çaldıklarını satamadan yakalandılar - Tıkla İzle

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü; Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekiplerince birçok adrese yapılan eş zamanlı operasyonda H.M.K. (20), H.A. (17), N.Ç. (16), M. Ç. (19), M. G. (19) ve E.A. (20) isimli 6 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 6 kişinin evlerinde yapılan aramalarda 14 adet çalıntı cep telefonu, 2 adet çalıntı laptop ve bir miktar para ele geçirildi. Çalınan malzemelerin tamamı eksiksiz olarak ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Gözaltında suçlarını itiraf eden zanlılar çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayrıca asayiş ekiplerince dün yakalanan ve adliye sevk edilen 7 torbacıdan 2'si adli kontrolle serbest bırakılırken 5’i de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!