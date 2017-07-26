Diğer
Kategoriler

Hırsızlık çetesi çökertildi! |Kırşehir haberleri

Kırşehir’de polisin düzenlediği operasyonla ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şebeke çökertildi.

Hırsızlık çetesi çökertildi! |Kırşehir haberleri

26 Temmuz 2017 20:39

Alınan bilgiye göre, Kırşehir polisi üç ay önce şehre geldikleri belirlenen hırsızlık çetesinin çökertilmesini için çalışma başlattı. 150 kamera kaydının incelenmesinin ardından polisin düzenlediği operasyonla ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen H.B., E.A., B.Y., U.Y., C.B. adlı şahıslara yakalandı. Şüphelilere yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen B.Y. ve A.K. de polis tarafından gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının arama kararına istinaden yapılan operasyonda C.B., adlı şüphelinin sahte kimlik kullandığı ve Bingöl Cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden E.A., B.Y.,C.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Enderhan Öz
 

Etiketler: hırsızlık çetesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 38°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 32°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!