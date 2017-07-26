Hırsızlık çetesi çökertildi! |Kırşehir haberleri

Alınan bilgiye göre, Kırşehir polisi üç ay önce şehre geldikleri belirlenen hırsızlık çetesinin çökertilmesini için çalışma başlattı. 150 kamera kaydının incelenmesinin ardından polisin düzenlediği operasyonla ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen H.B., E.A., B.Y., U.Y., C.B. adlı şahıslara yakalandı. Şüphelilere yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen B.Y. ve A.K. de polis tarafından gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının arama kararına istinaden yapılan operasyonda C.B., adlı şüphelinin sahte kimlik kullandığı ve Bingöl Cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden E.A., B.Y.,C.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Enderhan Öz

