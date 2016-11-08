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Hırsızlık çetesi jandarmanın üzerine otomobil sürdü, zanlılara ateş açıldı: 1 yaralı

TEM otoyolunda hırsızlık ve kapkaç yaptıkları ileri sürülen iki kişi, jandarma ekiplerinin üzerine lüks otomobili sürünce ateş açıldı. Uzun süren kovalamacanın ardından zanlılardan birisi yaralı olarak ele geçirildi.


08 Kasım 2016 11:34

 Edinilen bilgiye göre, olay, TEM otoyolu Sakarya Hendek mevkiinde meydana geldi. Sabah saatlerinde içinde iki kişinin bulunduğu 06 FT 1497 plakalı lüks otomobili jandarma ekipleri durdurmak istedi. Şahıslar durmayarak, jandarmanın üzerine otomobili sürdü. Bu sırada jandarma ekipleri lüks otomobile ateş açtı. Ancak iki şahıs, durmayarak kaçmaya başladı. Lüks otomobilin plakası çevre il ve ilçelerde bulunan tüm güvenlik ekiplerine bildirildi.

Düzce’ye kadar yaralı olarak kaçtılar

Düzce’ye kadar gelen zanlılar, Gölyaka gişelerinden çıkarak D-100 karayoluna girdi. Düzce istikametine gelen lüks otomobili, şehir girişindeki jandarma ve polis noktasında bulunan görevliler durdurdu. Yapılan kontrolde bir kişinin sol omuzundan yaralandığı belirlendi. Zanlıların alındığı bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerine gelen 112 ambulansıyla jandarma kontrolünde Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer şahıs ise gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede, lüks otomobilde 7 tane kurşun izi tespit edildi. İki şahsın Kırıkkale’den hırsızlık için TEM otoyoluna geldikleri ileri sürüldü. Yapılan incelemelerin ardından otomobil ve zanlılar, detaylı sorgulanmak üzere Hendek ilçesine götürüldü. 

Ali Yıldız
DÜZCE 


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